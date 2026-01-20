В Киеве более 5,6 тыс. домов остались без отопления

На левом берегу Днепра в городе также отсутствует водоснабжение, сообщил мэр Виталий Кличко

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Более 5,6 тыс. многоэтажных домов в Киеве остались без отопления, на левом берегу Днепра в украинской столице также отсутствует водоснабжение. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Без тепла 5 635 многоэтажек, - написал он в своем Telegram-канале. - Левый берег <...> пока без водоснабжения".

По его словам, специалисты работают над восстановлением "подачи тепла, воды и электричества".

В ночь на вторник в Киеве произошла серия взрывов. После этого Кличко сообщил о перебоях с электро- и водоснабжением на левом берегу Днепра. Из-за проблем с электроснабжением также было изменено движение поездов киевского метрополитена.