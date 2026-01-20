На Урале задержали обвиняемых в покушении на убийство женщины

Ее облили кислотой на паркинге в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Все три фигуранта дела о покушении на жизнь женщины, которую облили кислотой на паркинге в Екатеринбурге, задержаны. Они обвиняются в организации, пособничестве и совершении покушения на убийство по найму, сообщили в следственном управлении СК России по Свердловской области.

"Трое местных жителей обвиняются в причастности к покушению на убийство женщины. По версии следствия, обвиняемый, действуя из личной неприязни к бывшей сожительнице, решил совершить ее убийство. В качестве соучастников он привлек двух других фигурантов, которые действовали по найму. В качестве орудия преступления они выбрали токсическое вещество, которое, по расчетам соучастников, после разлития на потерпевшую должно было причинить ей смерть", - сказано в сообщении с уточнением, что сейчас все трое фигурантов дела задержаны, один из них заключен под стражу.

В ведомстве пояснили, что в зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33 ч. 3 ст. 30 п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация покушения на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч. 3 ст. 30, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное по найму) и ч. 5. ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (пособничество в покушении на убийство, совершенное по найму).

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, заказчик покушения привлек к преступлению двоих ранее судимых мужчину и женщину. Они были причастны к незаконному обороту наркотиков в особо крупном размере. До решения суда об избрании меры пресечения оба будут находиться под стражей.

Ранее в СМИ и социальный сетях появилась информация о том, что утром 12 января жительницу Екатеринбурга облили кислотой на паркинге одного из жилых домов.