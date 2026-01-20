Суд отменил решение по делу Федосеева о публикации экстремистской символики

Он был арестован за публикацию в соцсетях фотографии Алексея Навального, который внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Третий кассационный суд общей юрисдикции полностью отменил решения предыдущих инстанций по делу в отношении петербургского правого активиста и экс-кандидата в муниципальные депутаты Саввы Федосеева, по которым он был арестован в сентябре за публикацию в соцсетях фотографии Алексея Навального (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) как демонстрацию экстремистской символики. Информация о принятом решении опубликована на сайте суда.

"Постановление отменено полностью с прекращением производства по делу", - говорится в карточке дела.

Как сообщалось ранее, 15 сентября Федосеев был арестован на 15 суток Кировским районным судом Санкт-Петербурга (городской суд позднее смягчил наказание до 13 суток) за размещение фото Навального в Telegram-публикации по случаю его смерти в феврале 2024 года. Сторона защиты в процессе настаивала, что изображение блогера не может быть интерпретировано с точки зрения закона как символика возглавляемых им организаций, а текст Федосеева о Навальном содержал критическую оценку его политической позиции со стороны автора. Суд признал фигуранта виновным в правонарушении именно на том основании, что Навальный возглавлял организации, признанные в России экстремистскими с июня 2021 года (ФБК, Фонд защиты прав граждан и движение "Штабы Навального").

Представлявший интересы Федосеева адвокат Алексей Калугин сообщил, что считает решение по кассационной жалобе "победой гражданского общества над внутренними украинизаторами и тыловыми бездельниками" (Федосеев известен в том числе деятельностью по сбору снаряжения и медикаментов для частей ВС РФ в зоне специальной военной операции - прим. ТАСС).

"Само постановление мы пока не видели, но такой результат в любом случае является большим успехом. Савва Федосеев является невиновным и имеет право взыскать с государства компенсацию за отсиженные сутки. Больше не существует никакого поражения в правах, которое ранее влекло привлечение к ответственности по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (публичная демонстрация экстремистской символики - прим. ТАСС)", - написал он в своем Telegram-канале.

О других прецедентах

Помимо дела Федосеева, за последние полгода суды Петербурга как минимум трижды выносили положительные решения по протоколам о публикации фотографий Навального. Они оборачивались для фигурантов не арестом, а штрафами в 1,5 тыс. рублей.

Так, 11 сентября был оштрафован депутат заксобрания Петербурга Михаил Амосов, который, как и Федосеев, в феврале 2024 года опубликовал в своем Telegram-канале материал в память о Навальном с фотопортретом. 27 ноября штраф получила депутат городского парламента от партии "Яблоко" Ольга Штанникова - в ее протоколе речь шла о публикации портрета Навального в соцсетях еще в 2013 году. Уже в декабре Выборгский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал за правонарушение с аналогичным составом председателя "Яблока" Николая Рыбакова.

Кроме того, в августе по похожему делу был подвергнут административному аресту на семь суток депутат Законодательного собрания Ленинградской области от КПРФ Иван Апостолевский - решение вынес Сосновоборский городской суд.