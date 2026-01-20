Обвиняемые в покушении на экс-сотрудника СБУ Прозорова получили до 26 лет

Защита осужденных заявила, что обжалует решение военного суда

Редакция сайта ТАСС

© Официальный Telegram-канал прокуратуры Москвы/ ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд назначил 24 года лишения свободы для гражданина Молдавии Ивана Паскаря, признав его виновным по уголовному делу о подрыве машины бывшего сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова в Москве с целью убийства. Как сообщает корреспондент ТАСС из зала суда, второй фигурант Владимир Головченко получил 26 лет лишения свободы.

Оба фигуранта внесены в РФ в перечень террористов и экстремистов. "Назначить Паскарю 24 года лишения свободы, из которых первые 5 лет он проведет в тюрьме, остальную часть - в колонии строгого режима, со штрафом в размере 700 тыс. рублей; для Головченко - 26 лет лишения свободы, из которых первые 6 лет он проведет в тюрьме <...>, со штрафом 1,4 млн рублей", - огласил приговор судья.

Также суд назначил в качестве дополнительного наказания Головченко ограничение свободы на срок 1,5 года, Паскарю - 1 год после отбытия ими наказания в колонии строгого режима. Защита осужденных после оглашения приговора заявила ТАСС, что обжалует решение военного суда.

Кроме того, суд засчитал в срок наказания осужденным время, которое они провели под стражей с момента их задержания. До исполнения приговора в части взыскания штрафа судом сохранен арест на денежные средства Паскаря в размере 153 тыс. рублей, $41 тыс. и €900 и на изъятые у Головченко 10 тыс. рублей.

О деле

Гособвинение в ходе прений сторон просило военный суд назначить Головченко 26 лет лишения свободы, со штрафом 1,5 млн рублей, а для гражданина Молдавии Ивана Паскаря - 24 года, со штрафом в размере 700 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке. В зависимости от роли и степени участия в преступлении Головченко и Паскарь признаны виновными по п. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств), ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывных устройств).

Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado экс-сотрудника СБУ Прозорова, переехавшего в Россию до начала специальной военной операции, был взорван 12 апреля 2024 года на Коровинском шоссе. Самодельное взрывное устройство было заложено под днищем машины и приведено в исполнение в тот момент, когда мужчина сел за руль. Прозоров выжил, но получил ранения. Установлено, что лица, враждебно настроенные по отношению к России и несогласные с проведением СВО, решили совершить террористические акты для устрашения населения и дестабилизации политической ситуации в РФ. Организаторы действовали с территории Украины. Головченко, Паскарь и Ростислав Журавлев наблюдали за потерпевшим и его автомобилем, а также доставили и собрали самодельное взрывное устройство. 9 апреля 2024 года Головченко разместил взрывное устройство под днищем внедорожника. В результате теракта Прозоров получил ранения, ему причинен имущественный вред на сумму 5 млн рублей.

В отдельное производство выделены материалы уголовного дела в отношении заочно арестованных и объявленных в международный розыск граждан Украины Ярославы Хрестины и Максима Чупруна, а также иных лиц.

В новость внесена правка (16:38 мск) - передается с исправлением опечатки в заголовке, верно - до 26 лет, в лиде верно - военный суд назначил 24 года, Головченко получил 26 лет.