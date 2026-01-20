ГП требует обратить в доход РФ имущество экс-депутата Вороновского

Предварительное заседание по делу назначено на 12 февраля

КРАСНОДАР, 20 января. /ТАСС/. Центральный районный суд в Сочи принял к производству иск Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского, подозреваемого по уголовному делу о получении взятки, предварительное заседание назначено на 12 февраля. Данные следуют из материалов суда.

Согласно картотеке суда, иск об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества подан Генпрокуратурой РФ. Ответчиками, помимо Вороновского, выступают еще 28 физических лиц, включая членов его семьи, а также компания НАО "Прогресс". В качестве третьих лиц в деле фигурируют еще 19 юридических организаций.

В ноябре 2025 года Вороновский сложил мандат депутата Госдумы.

Ранее депутаты Госдумы в ходе закрытой части пленарного заседания приняли постановление о снятии неприкосновенности с депутата от фракции "Единая Россия" Анатолия Вороновского. Сообщалось, что в отношении Вороновского возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Его подозревают в получении взятки в размере 25 млн рублей от строительной фирмы из Дагомыса. В своем выступлении Вороновский сообщал, что будет доказывать свою невиновность, не намерен скрываться от следствия и будет сотрудничать, он также сдал свой заграничный паспорт.

Вороновский был избран в Государственную думу VIII созыва по списку "Единой России" от Краснодарского края. До этого занимал должности заместителя, а затем советника губернатора Краснодарского края в 2019-2021 годах.