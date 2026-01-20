Пострадавшего в учебном центре МВД в Коми перевезли в клинику Нижнего Новгорода

СЫКТЫВКАР, 20 января. /ТАСС/. Еще одного пострадавшего при взрыве и последующем пожаре в учебном центре МВД по Республике Коми перевели в федеральную клинику. Бортом санавиации его доставили в специализированную клинику Приволжского исследовательского медицинского университета, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава региона.

"Пациента, пострадавшего при инциденте в учебном центре МВД, перевели на лечение в Нижний Новгород. В специализированную клинику Приволжского исследовательского медицинского университета мужчину доставили бортом санавиации. Ранее он находился на лечении в городской больнице Эжвинского района", - сообщили ТАСС в региональном Минздраве.

Ранее пострадавших осмотрели главные республиканские медицинские специалисты и федеральные эксперты. Решение о дальнейшем лечении врачи принимали исходя из тяжести состояния пациентов. В федеральные клиники направлены пострадавшие, признанные транспортабельными.

Как уточнили в Минздраве, на сегодня трое пациентов переведены на амбулаторное лечение в медсанчасть МВД Коми - это двое пациентов из неврологического отделения республиканской больницы и один из хирургии Эжвинской горбольницы. Пять пострадавших были выписаны. В Эжвинской горбольнице продолжает лечение один пациент, он находится в крайне тяжелом состоянии. В Медсанчасти МВД продолжают лечение двое пациентов, у них легкая степень тяжести.

В Москве получают помощь шесть человек: один мужчина находится в отделении реанимации центра имени Вишневского в тяжелом состоянии, пятеро - в главном госпитале МВД России, из них в реанимации двое пострадавших тяжелой степени и двое пострадавших средней степени тяжести, в пульмонологическом отделении один пациент.