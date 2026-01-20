В Новороссийске объявили воздушную тревогу

Жителей города призвали сохранять спокойствие

КРАСНОДАР, 20 января. /ТАСС/. Сигнал воздушной тревоги объявлен в Новороссийске, власти просят сохранять спокойствие. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Андрей Кравченко.

"В Новороссийске звучит сирена - сигнал "Внимание всем". Атака БПЛА. <…> Прошу сохранять спокойствие и ждать отмены сигнала", - написал он.

Глава города напомнил о запрете снимать и выкладывать фото и видео с изображением атаки, работы средств защиты объектов, специальных и оперативных служб в социальные сети.