ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ситуация вокруг Гренландии
Столкновение поездов в Испании
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия

В Новороссийске объявили воздушную тревогу

Жителей города призвали сохранять спокойствие
Редакция сайта ТАСС
16:04

КРАСНОДАР, 20 января. /ТАСС/. Сигнал воздушной тревоги объявлен в Новороссийске, власти просят сохранять спокойствие. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Андрей Кравченко.

"В Новороссийске звучит сирена - сигнал "Внимание всем". Атака БПЛА. <…> Прошу сохранять спокойствие и ждать отмены сигнала", - написал он.

Глава города напомнил о запрете снимать и выкладывать фото и видео с изображением атаки, работы средств защиты объектов, специальных и оперативных служб в социальные сети. 

РоссияКраснодарский край