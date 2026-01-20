На Украине заочно предъявили обвинение гендиректору ПАО "Камаз"

Сергея Когогина обвиняют в поставках военной техники ВС РФ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Офис генпрокурора Украины предъявил заочные обвинения генеральному директору ПАО "Камаз" Сергею Когогину. Об этом сообщается в Telegram-канале офиса.

"Гендиректору ПАО "Камаз" предъявлено обвинение в содействии вооруженной агрессии РФ", - говорится в сообщении.

Речь идет о поставках военной техники российским Вооруженным силам.

Украинские правоохранительные органы довольно часто объявляют об уголовном преследовании российских военных, политических и общественных деятелей, никаких последствий это не имеет.