В Брянской области из-за атаки дрона-камикадзе погибли двое мирных жителей

На месте работают оперативные и экстренные службы

БРЯНСК, 20 января. /ТАСС/. Дрон-камикадзе атаковал гражданский автомобиль в селе Чаусы Брянской области, двое мирных граждан погибли. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

"Украинские террористы атаковали дронами-камикадзе движущийся гражданский автомобиль в селе Чаусы Погарского района. К сожалению, в результате террористической атаки погибли двое мирных жителей", - сообщил Богомаз в своем Telegram-канале, выразив соболезнования родным погибших.

Он отметил, что семьям будет оказана вся необходимая материальная помощь. На месте работают оперативные и экстренные службы.