В Ленобласти при столкновении автомобиля с бензовозом погибли два человека

Движение осуществляется по одной полосе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Водитель и пассажир легкового автомобиля погибли при столкновении с бензовозом на федеральной трассе Р-21 "Кола" в Волховском районе Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ "Леноблпожспас".

"Произошло лобовое столкновение легкового автомобиля "Ниссан" с бензовозом "Ситрак". Водитель и пассажир "Ниссана" получили травмы, несовместимые с жизнью. Водитель грузового автомобиля не пострадал, от госпитализации отказался", - рассказали в ведомстве.

На данный момент движение осуществляется по одной полосе. Информация об аварии на 150-м километре трассы в Селивановском сельском поселении поступила в шестом часу вечера. В результате ДТП прицеп бензовоза оторвался от кабины и опрокинулся на бок, топливо вытекает из поврежденной цистерны в придорожную канаву. На месте работает личный состав 148-й пожарной части Волховского отряда Леноблплжспас, ПСО города Новая Ладога аварийно-спасательной службы, уточнили в пресс-службе. Службы "02", "03", ПСО города Новая Ладога также на месте.