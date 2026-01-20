В Белгородской области из-за атаки дронов ВСУ погиб человек

Еще двое пострадали

БЕЛГОРОД, 20 января. /ТАСС/. Мирный житель погиб, двое получили ранения в результате вражеских ударов ВСУ. Об этом сообщает оперштаб региона.

"ВСУ нанесли очередные удары по территории нашей области. Один мирный житель погиб, двое получили ранения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа FPV-дрон атаковал автомобиль. От полученных ранений водитель скончался на месте. В городе Шебекино в результате детонации дрона мужчина получил баротравму. Он самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ, где ему оказали необходимую помощь. Еще один мужчина ранен в селе Головчино Грайворонского округа от удара FPV-дрона по автомобилю. Бригада скорой доставляет его в больницу.