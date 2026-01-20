"Страна": в Кривом Роге жители митингуют из-за отсутствия света

Электроэнергии нет в домах жителей больше суток

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Жители Кривого Рога, родного города Владимира Зеленского, вышли на митинг из-за отсутствия в их домах электроэнергии. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

Отмечается, что света нет в домах жителей больше суток. Сколько человек участвуют в акции, СМИ не сообщает.

17 января жители одного из микрорайонов города перекрывали дорогу, протестуя против отключения света.

Во всех регионах Украины ежедневно вводят многочасовые графики отключения света. В случае возникновения перегрузки сети применяются аварийные отключения для балансировки, их продолжительность не ограничена. Наиболее сложная ситуация сложилась сразу в нескольких регионах страны, а также в Киеве, где, как рассказали ТАСС очевидцы, электричество может появляться всего на два-три часа в сутки. В стране действует режим чрезвычайной ситуации в энергетике.