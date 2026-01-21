В Ростовской области отразили атаку БПЛА

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, сообщил глава региона Юрий Слюсарь

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 января. /ТАСС/. В Таганроге, Каменском и Тарасовском районах Ростовской области сбили беспилотники. Пострадавшие и разрушения не зафиксированы, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

"Минувшей ночью в Ростовской области в ходе отражения воздушной атаки уничтожены БПЛА в Таганроге, Каменском и Тарасовском районах", - написал он в своем Telegram-канале.

Слюсарь отметил, что информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

В регионе сохраняется беспилотная опасность.