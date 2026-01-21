Россияне не пострадали при наводнении в Индонезии

В свою очередь национальное индонезийское агентство по управлению стихийными бедствиями проинформировало, что число погибших при наводнении на Суматре достигло 1,2 тыс.

Редакция сайта ТАСС

ТОКИО, 21 января. /ТАСС/. Россияне не пострадали во время сильных наводнений и оползней на индонезийском острове Суматра. Об этом ТАСС сообщило посольство России в Индонезии.

"В связи с наводнениями на Суматре обращений от граждан России в российские загранучреждения в Индонезии не поступало. Какая-либо официальная информация на этот счет также отсутствует. В инициативном порядке обзвонили всех известных нам граждан России, находящихся в затопленных районах. Пострадавших среди них нет ", - сообщило диппредставительство.

Национальное агентство по управлению стихийными бедствиями Индонезии проинформировало, что количество погибших в результате наводнений на Суматре достигло 1,2 тыс. Селевые потоки повредили жилые здания, дороги и инфраструктуру, затруднив доступ спасателей в наиболее пострадавшие районы. По оценке агентства, экономические потери от бедствия составят 51,82 трлн индонезийских рупий ($3,3 млрд).