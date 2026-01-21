В Рязани из-за взрыва газа обрушился частный дом

Пострадал один человек

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Один человек пострадал в результате обрушения в Рязани частного дома из-за взрыва бытового газа. Об этом сообщили в Telegram-канале региональной опергруппы.

"Сегодня утром в районе п. Борки произошло обрушение частного жилого дома. По предварительной информации, жертв нет, хозяин дома доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС и других оперативных служб. По предварительным данным, причиной происшествия стал взрыв бытового газа.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, сообщение об обрушении дома в Рязани поступило в 05:27 мск. На месте работают 15 единиц техники, 45 человек личного состава.