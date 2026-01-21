В Оренбургской области завели дело после нападения бродячих собак на детей

Один ребенок получил травмы

Редакция сайта ТАСС

ОРЕНБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о халатности после нападения стаи бездомных собак на детей в городе Ясный Оренбургской области, один из детей получил травмы. Об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления СК РФ по региону.

"Ясненским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Оренбургской области по факту нападения бездомных собак на малолетних в городе Ясном возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, во дворе жилого дома на ул. Ленина в Ясном стая бездомных собак напала на малолетнего мальчика. Ребенок успел забежать в подъезд и избежал негативных последствий. Спустя несколько дней в этом же районе собаки набросилась на другого девятилетнего ребенка и покусали его.

"В настоящее время следователями выполняются необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств и причин произошедшего. В рамках уголовного дела следствием будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за организацию комплекса мероприятий по отлову бродячих животных на территории Ясненского муниципального округа", - отмечается в сообщении.