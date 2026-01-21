В Курганской области завели дело после нападения бездомных собак на ребенка

Пострадавшая семилетняя девочка была госпитализирована с травмами ноги

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Уголовное дело о халатности возбуждено по факту нападения безнадзорных собак на ребенка в Кетово Курганской области, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону. Пострадавшая семилетняя девочка была госпитализирована с травмами ноги.

Инцидент произошел 20 января днем. "В селе Садовое Кетовского муниципального округа на семилетнюю девочку напали собаки. С травмами ноги ребенок госпитализирован в областную детскую больницу для оказания необходимой медициной помощи. По данному факту следственными органами СУ СК России по Курганской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.

Будет дана правовая оценка действиям или бездействию уполномоченных органов и лиц, на которых возложены вопросы своевременной организации отлова безнадзорных животных.

Кроме того, как сообщили в прокуратуре области, прокурору Кетовского района поручено установить все обстоятельства произошедшего, а по результатам принять комплекс мер по защите прав ребенка.