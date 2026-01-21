ФСБ предотвратила теракт в отделе полиции в Уфе

Его готовили два гражданина одной из стран Центральной Азии

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Уфе, готовившийся двумя гражданами одной из стран Центральной Азии. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"В Москве и Республике Башкортостан пресечена противоправная деятельность двух граждан одной из стран Центральной Азии, являвшихся членами запрещенной в России международной террористической организации, которые планировали совершение теракта в Уфе", - сообщили в ЦОС.

Злоумышленники попали в поле зрения органов безопасности при сборе сведений о подобранном в качестве объекта террористической атаки отделе полиции в столице Башкортостана. Они провели разведку местности, приобрели огнестрельное автоматическое оружие, закупили компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и приступили к его сборке. "При задержании главарь ячейки оказал вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате боестолкновения был нейтрализован ответным огнем. Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и мирного населения нет", - отметили в ЦОС. Другой участник группы задержан, с ним проводятся следственные действия.

По месту их проживания обнаружены и изъяты составные части СВУ, а также символика террористической структуры.

Следственным отделом УФСБ по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 (покушение на совершение террористического акта) и ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) УК РФ.

ФСБ России еще раз обращает внимание на то, что "все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены, привлечены к уголовной ответственности и понесут заслуженное суровое наказание".