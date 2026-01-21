Экс-главу района в Красноярском крае задержали по подозрению во взяточничестве

Заведено уголовное дело

КРАСНОЯРСК, 21 января. /ТАСС/. Бывший глава Большеулуйского района Красноярского края Сергей Любкин задержан по подозрению в коррупции. Об этом ТАСС сообщили в ГСУ СК РФ по краю и Хакасии.

"Следователями СК задержаны бывший глава Большеулуйского района Сергей Любкин и руководитель управления капитального строительства Большеулуйского района Роман Степанов по подозрению во взяточничестве", - сообщили в ведомстве, добавив, что задержания прошли при силовой поддержке сотрудников Росгвардии.

Любкина подозревают в получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ), Степанова в посредничестве при ее получении (ч. 3 ст. 291.1 УК РФ), бизнесмена, имя которого в ведомстве пока не называют, в даче взятки (ч. 4 ст. 291 УК РФ). Уголовные дела возбуждены на основании материалов регионального главка МВД.

По версии следствия, в 2022 году между районной администрацией и индивидуальным предпринимателем был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству общественной территории по улице Советской села Большой Улуй. Стоимость контракта составила более 32,7 млн рублей. Контроль за выполнением работ осуществляло МКУ "Управление капитального строительства". Работы не были выполнены в срок, о чем, по мнению следователей, Любкин узнал и предложил предпринимателю выполнить ремонт кровли его дома, взамен пообещав подписание отчетных документов без фактической приемки выполненных работ. Бизнесмен приобрел строительные материалы и через начальника управления капстроительства передал их главе, а также выполнил ремонт кровли дома, общей стоимостью более 500 тыс. рублей. На основании подписанных главой отчетных документов была произведена оплата подрядчику в полном объеме.

По месту их жительства и работы фигурантов проведены обыски, в ходе которых изъяты денежные средства на сумму более 1 млн рублей. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.