В Коми осудили экс-сотрудника органов внутренних дел за разглашение гостайны

Он получил год лишения свободы условно

Редакция сайта ТАСС

© Петр Ковалев/ ТАСС, архив

СЫКТЫВКАР, 21 января. /ТАСС/. Бывший сотрудник органов внутренних дел в Коми приговорен к одному году лишения свободы условно за разглашение государственной тайны. Он отправил в мессенджере фотографию секретного документа лицу, не допущенному к работе с секретными материалами, сообщила пресс-служба УФСБ по Республике Коми.

"Верховным судом Республики Коми вынесен обвинительный приговор в отношении бывшего сотрудника органов внутренних дел по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 283 УК РФ (разглашение государственной тайны). Уголовное дело возбуждено и расследовано УФСБ России по республике", - говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что осужденный, имея обязательства по неразглашению сведений, составляющих государственную тайну, сфотографировал на личный телефон документ под грифом "секретно" и посредством мессенджера отправил изображение лицу, не допущенному к работе с секретными материалами.

Приговором суда фигурант признан виновным и приговорен к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком шесть месяцев.