В Курганской области задержаны подозреваемые по делу о хищении выплат участников СВО

Заведено уголовное дело

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Двое подозреваемых в хищении выплат участников специальной военной операции задержаны в Курганской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Курганской области возбуждено уголовное дело по факту совершения жителями города Шумихи мошеннических действий в крупном размере в составе преступной группы (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В настоящее время двое подозреваемых задержаны. С ними проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Кроме того, проверяется причастность задержанных к иным эпизодам преступной деятельности", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с мая 2024 года подозреваемый совместно со своей бывшей супругой подыскивали одиноких мужчин, проживавших в разных районах региона. Вводя их в заблуждение, они оформляли с ними фиктивные браки. После заключения контрактов положенные военнослужащим выплаты фигуранты присваивали себе, распоряжались ими по своему усмотрению, в том числе приобретая дорогостоящие автомобили.

21 января при оперативном сопровождении УФСБ России по Курганской области и силовой поддержке Росгвардии по местам жительства и работы фигурантов прошли обыски на территории области и соседних регионов. В ходе следственных действий изъяты сотовые телефоны, электронные носители информации, банковские карты и денежные средства, а также документы, свидетельствующие о преступной деятельности указанных лиц.