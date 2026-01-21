На внешней стороне 36-го км МКАД произошло ДТП

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Движение транспорта на внешней 36-го МКАД затруднено из-за возгорания автомобиля. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На внешней стороне 36-го км МКАД (в районе съезда №38) произошло возгорание грузового автомобиля. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что движение в районе ДТП затруднено на 2,2 км. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.