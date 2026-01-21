Замначальника отдела МВД района Астраханской области задержали

Его подозревают в превышении должностных полномочий и получении взятки

АСТРАХАНЬ, 21 января. /ТАСС/. Следователи возбудили в Астраханской области уголовное дело в отношении заместителя начальника отдела МВД России по Ахтубинскому району по факту превышения должностных полномочий и получении взятки. Фигурант задержан, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"По версии следствия, в ноябре 2025 года заместитель начальника ОУУП и ПДН ОМВД России по Ахтубинскому району получил через посредника взятку в размере 500 тыс. рублей за решение об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению местной жительницы о причинении ей телесных повреждений. В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Уточняется, что уголовное дело в отношении замначальника отдела МВД России по Ахтубинскому району возбуждено по п. "в" ч. 5 ст. 290, п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (взятка, превышение должностных полномочий). Его преступная деятельность пресечена при взаимодействии регионального СК с УФСБ России по Астраханской области.