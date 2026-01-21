В Нижнем Новгороде сотрудника полиции задержали по делу о гостайне

Мужчина передал третьим лицам сведения, составляющие государственную тайну

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 января. /ТАСС/. Сотрудника отделения уголовного розыска линейного отдела полиции в речном порту Нижнего Новгорода задержали по делу о разглашении государственной тайны, сообщили ТАСС в областном управлении ФСБ.

"Сотрудниками УФСБ России по Нижегородской области задержан оперуполномоченный отделения уголовного розыска линейного отдела полиции в речном порту города Нижнего Новгорода НЛУ МВД России на транспорте, причастный к разглашению государственной тайны", - говорится в сообщении.

Установлено, что мужчина передал третьим лицам сведения, составляющие гостайну. Следственным отделом управления ФСБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 283 УК РФ.

Оперативниками подразделения собственной безопасности управления на транспорте МВД России по ПФО проводится служебная проверка. "При подтверждении вины указанного лица он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке", - сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.