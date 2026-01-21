В Прикамье завели дело из-за ненадлежащей организации отопления в Красновишерске

Пострадавшим жителям оказывают необходимую помощь

Редакция сайта ТАСС

ПЕРМЬ, 21 января. /ТАСС/. Уголовное дело из-за ненадлежащей организации теплоснабжения в домах и соцучреждениях в период аномальных морозов возбуждено в городе Красновишерске Пермского края. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

"Чердынским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело в отношении руководства общества с ограниченной ответственностью по факту ненадлежащей организации работы системы теплоснабжения жилых домов и социальных учреждений города Красновишерска, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - сообщили в ведомстве.

По данным следствия, с декабря 2025 года в Красновишерском городском округе наблюдались аномально низкие температуры. В этот период основные отопительные котлы, обеспечивавшие подачу теплоносителя, стали работать с перебоями. Это привело к значительному снижению температуры в помещениях жилых домов и учреждений - на 7-10 градусов ниже нормативных показателей.

Сейчас теплоснабжение города переведено на резервный котел. Однако, несмотря на установку нового основного оборудования, его запуск пока невозможен из-за сохраняющихся низких температур.

Следователи провели осмотр котельной, зафиксировали температурные параметры работы оборудования, а также замерили температуру в жилых домах и социальных учреждениях. В настоящее время допрашиваются местные жители и должностные лица организации, ответственной за теплоснабжение. В администрацию Красновишерского городского округа и прокуратуру района направлены сообщения с требованием о незамедлительном восстановлении прав граждан. Пострадавшим жителям оказывается необходимая помощь.

Данные МинЖКХ

По информации министерства ЖКХ Пермского края, новый котел на котельной №2 в Коасновишерске завершил пуско-наладочные работы и переведен в штатный режим. Тепло и горячая вода подаются в жилые дома и социальные объекты той части города, которая запитана от этой котельной. "Температура теплоносителя на выходе из котельной соответствует установленным нормативам", - сообщили в министерстве.

Также в котельной №11 идут работы по подключению нового котла. Как пояснили в ведомстве, после завершения всех технических мероприятий оборудование будет введено в работу. Помимо этого, правительство Прикамья выделило дополнительные средства из краевого резервного фонда на приобретение двух новых котлов мощностью 5 МВт каждый для котельных №1 и №3.

В Пермском крае на этой неделе объявлено штормовое предупреждение из-за сильных морозов, ожидается до 42 градусов. Сейчас температура воздуха в Красновишерске находится на отметке около 26 градусов, ночью она опустится до 34 градусов