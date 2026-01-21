В ХМАО завотделением больницы приговорили к условному сроку за взятку

Общая сумма полученных средств составила более 2,8 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 января. /ТАСС/. Ханты-Мансийский районный суд признал заведующего отделением Окружной клинической больницы в Ханты-Мансийске виновным в получении 2,8 млн рублей взятки и приговорил к 8 годам условно и штрафу в размере почти 3 млн рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Югры.

"Ханты-Мансийским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении заведующего отделением - врача офтальмолога Окружной клинической больницы. Обвиняемый признан виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки) <…>, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет условно, испытательного срока - 5 лет и штрафа в однократном размере взятки - более 2,8 млн рублей", - сказано в сообщении.

Судом установлено, что с января 2016 года по август 2020 года осужденный сообщал до проведения аукциона информацию о наименованиях и количестве медицинских изделий и расходных материалов, закупку которых отделение планировало производить. Это позволяло взяткодателю заранее закупать медицинские изделия и расходные материалы у производителей для последующего выигрыша в аукционе или конкурсе на поставку медицинских изделий и расходных материалов, а также для своевременной поставки указанных товаров без нарушения сроков, установленных контрактами.

За совершение вышеуказанных действий осужденный получал оплаченные туристические путевки на себя и свою семью. Общая сумма полученной взятки составила более 2,8 млн рублей.