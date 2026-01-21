Полиция Москвы задержала женщину за кражу снегоуборочной машины
Редакция сайта ТАСС
12:21
МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали москвичу, которая подозревается в краже снегоуборочной машины. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.
В полицию с заявлением о краже обратился представитель обслуживающей компании. Он сообщил, что один из сотрудников проводил уборку на Тимирязевской улице и ненадолго оставил технику без присмотра, забрав с собой ключи зажигания. Вернувшись, обнаружил пропажу.
"По горячим следам полицейские задержали ранее судимую 39-летнюю москвичку", - сказали в пресс-службе.
В ГУ МВД добавили, что техника изъята и возвращена законному владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье о краже.