ANSA: на юге Италии из-за циклона эвакуируют жителей

На вулкане Этна в центре Сицилии выпал снег

РИМ, 21 января. /ТАСС/. Мощный циклон "Гарри" принес непогоду на острова Сардиния и Сицилия и в южную область Калабрия.

Как сообщило агентство ANSA, шторм на море привел к затоплению прибрежных районов сицилийского города Катания, откуда пришлось эвакуировать десятки жителей. Отменены некоторые поезда. Красный (наивысший) уровень опасности объявлен на Липарских островах (архипелаг на юго-востоке Сицилии).

На вулкане Этна в центре острова выпал снег. Помощь спасателей понадобилась двум семьям.

Ущерб подсчитывают на Сардинии. Поступает информация о подтоплении домов и перекрытии дорог в прибрежных районах острова.

По прогнозам метеорологов, непогода на островах и в Калабрии сохранится как минимум еще сутки, в течение которых ожидаются волны высотой до 10 м и порывы ветра скоростью до 120 км/ч. Населению рекомендуют проявлять осмотрительность. В ряде городов решено временно закрыть школы.