В Новороссийске на восьмилетнего ребенка упала сосулька с крыши дома

Состояние мальчика не уточняется

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 21 января. /ТАСС/. Сосулька упала с крыши многоквартирного дома на восьмилетнего ребенка в Новороссийске, начата проверка, сообщили журналистам в прокуратуре Краснодарского края.

"Предварительно установлено, что 21 января 2026 года возле многоквартирного дома в Новороссийске на 8-летнего мальчика с крыши упала сосулька. В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдения управляющей компании требований законодательства в сфере ЖКХ, в том числе своевременности очистки крыш от снега и наледи", - говорится в сообщении.

Состояние ребенка не уточняется.