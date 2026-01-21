Эксперт Магерчук: в Приморье растет интерес к профессии водителя

По словам заместителя министра профессионального образования и занятости населения Приморского края, на рынке труда есть высокий спрос на специалистов, которые имеют водительское удостоверение

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 21 января. /ТАСС/. Профессия водителя и получение соответствующих навыков начали набирать популярность в Приморском крае среди соискателей, особенно безработных и участников СВО, которые готовы переучиться. Об этом во время пресс-конференции в пресс-центре ТАСС на Дальнем Востоке сообщила заместитель министра профессионального образования и занятости населения Приморского края Елена Магерчук.

"Интересно, что самая востребованная профессия, на которую приходят переучиться, среди всех категорий - участников СВО, членов их семей, безработных, - это водитель, водительские навыки", - сказала она.

Магерчук отметила, что на рынке труда есть высокий спрос на специалистов, которые имеют водительское удостоверение.

"Только за прошлый год мы подготовили из числа участников СВО 15 водителей категории Д, подготовили 30 водителей категории С - это все грузовые машины, [то есть работа] с достойной заработной платой. И 33 человека получили водительское удостоверение категории B. Мы понимаем, что мигранты постепенно уходят с нашего рынка. Вот та ниша, которую может занять тот человек, который вернулся после участия в СВО. И эта же тенденция есть и среди безработных, потому что Владивостокское производственное объединение пассажирского автотранспорта № 1 предлагает очень хорошие условия труда и очень достойный заработок", - отметила она.