Племянника юмористки Варнавы осудили за мошенничество

Георгия Варнаву приговорили к принудительным работам за хищение денег у пенсионерки

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Мытищинский городской суд приговорил племянника юмористки Екатерины Варнавы Георгия Варнаву к принудительным работам по уголовному делу о хищении денег у пенсионерки. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов Московской области.

Читайте также Тюремный срок за легкие деньги: чем рискует дроппер

"В Мытищинском городском суде рассмотрели уголовное дело в отношении Варнавы Г., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Суд признал Варнаву виновным и назначил наказание в виде принудительных работ сроком на 1 год 8 месяцев с удержанием заработной платы в размере 15%", - сказали в пресс-службе.

Согласно приговору, 5 февраля 2025 года 87-летней пенсионерке позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Женщине сообщили, что с ее банковского счета был осуществлен денежный перевод на счет террористической организации, за что она может быть привлечена к уголовной ответственности. Звонивший убедил пенсионерку в необходимости снять все денежные средства и передать их курьеру.

Когда потерпевшая попыталась снять сбережения, сотрудник банка заподозрил мошенничество и сообщил об этом в полицию. При передаче муляжа денежных средств в размере 350 тыс. рублей курьер - Варнава - был задержан. Он признал вину и раскаялся.