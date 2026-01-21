В Подмосковье мужчина распылил перцовый баллончик на ребенка

В ГУ МВД добавили, что мальчик был доставлен в медицинское учреждение

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Полиция Подмосковья устанавливает обстоятельства драки между соседями, в ходе которой мужчина распылил содержимое перцового баллончика, попавшее на ребенка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

В полицию с заявлением обратилась 24-летняя жительница Балашихи и сообщила о том, что мужчина распылил перцовый баллончик в сторону членов ее семьи, в том числе на грудного ребенка.

"По предварительной информации, на лестничной площадке многоквартирного дома на улице Школьной между 28-летним мужем заявительницы и их 32-летним соседом произошел конфликт, переросший в драку, в ходе которой последний распылил аэрозоль из перцового баллончика в сторону оппонента, при этом попав также в его жену и ребенка", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МВД добавили, что мальчик был доставлен в медицинское учреждение и после оказания помощи отпущен домой. "Супруг заявительницы получил телесные повреждения", - добавили в главе, отметив, что мужчина будет направлен на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления степени вреда, причиненного его здоровью. Проводится проверка.