Фигуранта дела об убийстве генерала Кириллова приговорили к пожизненному сроку

Ахмаджону Курбонову назначили также штраф в размере 1 млн рублей

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд приговорил Ахмаджона Курбонова (внесен в перечень террористов и экстремистов), обвиняемого в теракте в отношении начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника майора Ильи Поликарпова, к пожизненному заключению. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил Ахмаджона Курбонова признать виновным и назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых 10 лет в тюрьме, а остального срока - в колонии особого режима, со штрафом в размере 1 млн рублей", - сказал судья.

Суд также вынес приговор трем сообщникам Курбонова. Роберт Сафарян осужден на 25 лет лишения свободы (первые 9 лет он проведет в тюрьме, остальной срок - в колонии строгого режима), со штрафом 700 тыс. рублей, Батухан Точиев - на 22 года (первые 8 лет он проведет в тюрьме, остальной срок - в колонии строгого режима), со штрафом 200 тыс. рублей, Рамазан Падиев - на 18 лет (первые 6 лет он проведет в тюрьме, остальной срок - в колонии строгого режима), со штрафом 200 тыс. рублей. Все они внесены в перечень террористов и экстремистов.

Курбонов полностью признал вину в преступлении и раскаялся в содеянном. Сафарян признал вину частично. Падиев и Точиев вину не признали.

Суд также постановил удовлетворить гражданские иски потерпевших о компенсации морального вреда на общую сумму более 16,2 млн рублей.

Уголовное дело

Суд рассматривал дело в закрытом от СМИ режиме. В зависимости от роли в совершенном преступлении фигурантам были предъявлены обвинения в участии в террористическом сообществе, совершении теракта организованной группой, незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.4, п. "б" ч. 3 ст. 205, ст. 205.3, ч. 4 ст. 222.1, ч. 3 ст. 223.1 УК РФ). Расследование в отношении объявленных в международный розыск и заочно арестованных соучастников преступления, в том числе гражданина Украины, проживающего на территории Евросоюза, продолжается.

Кириллов и Поликарпов 17 декабря 2024 года в Москве стали жертвами теракта, в результате которого был также причинен имущественный вред собственникам 27 квартир и 13 автомобилей.

Руководитель пресс-службы Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщала, что преступление было спланировано на территории Украины. Осенью 2024 года организаторы переправили из Польши в Россию компоненты самодельного взрывного устройства, замаскированные под бытовые предметы, и обеспечили их получение Сафаряном. Он хранил части самодельного взрывного устройства у себя дома и после указаний организаторов передал их исполнителю теракта Курбонову.

По данным следствия, Курбонов, согласно отведенной ему роли, под контролем своих кураторов осуществил сборку взрывного устройства, снарядил его поражающими элементами и закрепил на электросамокат, который разместил возле подъезда дома, в котором проживал Кириллов. Дождавшись выхода Кириллова на улицу, Курбонов под контролем организаторов преступления дистанционно привел СВУ в действие, после чего попытался скрыться на конспиративной квартире, заранее приисканной и оплаченной для него Точиевым и Падиевым.