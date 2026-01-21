В Омской области в двух поселениях выявили очаги бешенства

ОМСК, 21 января. /ТАСС/. Карантин по бешенству будет введен в двух населенных пунктах Омской области после выявления очагов данного заболевания. Об этом сообщили ТАСС в главном управлении ветеринарии региона.

"Случаи заболевания бешенством выявлены у крупного рогатого скота в деревне Клаус (население около 200 человек - прим. ТАСС) Москаленского района и селе Сухое (более 500 человек - прим. ТАСС) Горьковского района. В поселениях вводится карантин", - сказали в управлении.

С начала года в Омской области выявлено семь очагов этого заболевания - четыре в Горьковском районе, по одному в Русско-Полянском, Называевском и Москаленском.

По словам начальника главного управления ветеринарии региона Владимира Плащенко, распространению бешенства способствуют небольшой снежный покров и оставление части урожая сельхозкультур под снегом. Это хорошая кормовая база для грызунов, которых, в свою очередь, едят лисы и енотовидные собаки, являющиеся основным природным резервуаром бешенства. Чем больше этих животных, тем больше случаев бешенства.

Бешенство - опасное заболевание, возбудителем которого является вирус, вызывающий специфический энцефалит (воспаление головного мозга) как у животных, так и у человека. На стадии клинических симптомов летальность составляет 100%.