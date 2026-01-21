В Башкирии осудили бывшего ректора института развития образования

Мужчину приговорили к пяти годам колонии за превышение полномочий

Редакция сайта ТАСС

УФА, 21 января. /ТАСС/. Кировский районный суд Уфы приговорил бывшего ректора института развития образования Башкирии к пяти годам колонии за превышение полномочий. Он получил от подчиненных более 1,5 млн рублей за покровительство, сообщили в пресс-службе суда.

"Суд переквалифицировал действия подсудимого с п. "б" ч. 5 ст. 290 (получение взятки ) на п. "е" ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий) УК РФ. Приговором суда подсудимый признан виновным, окончательно назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Суд установил, что осужденный получал от подчиненных денежные средства, выплаченные им в виде премий, за общее покровительство. Всего за три года сумма превысила 1,5 млн рублей.

Приговор в законную силу не вступил.