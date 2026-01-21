В Ростовской области фиксируют рост числа воздушных атак со стороны ВСУ

По словам губернатора региона Юрия Слюсаря, в 2026 году будет сделан упор на укрепление системы защиты населения и территорий

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 января. /ТАСС/. Власти Ростовской области оценивают обстановку в регионе как непростую, фиксируя рост числа воздушных атак со стороны ВСУ. В 2026 году будет сделан упор на укрепление системы защиты населения и территорий. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в ходе подведения итогов деятельности МЧС РФ в Южном федеральном округе с участием замминистра МЧС Анатолия Супруновского.

"Обстановка в регионе непростая, осложняется, растет число воздушных атак, это требует более оперативной работы по оказанию помощи людям. В 2026 году ключевым приоритетом станет укрепление системы защиты населения и территорий. Необходимо сделать акцент не только на реагирование, но и на предупреждение ЧС", - заявил Слюсарь.