Пациента волгоградского реабилитационного центра подозревают в нападении на соседа

Потерпевший с проникающими ножевыми ранениями был доставлен в больницу

Редакция сайта ТАСС

ВОЛГОГРАД, 21 января. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело в отношении пациента реабилитационного центра в Волгоградской области, которого подозревают в нападении с ножом и нанесении тяжкого вреда здоровью другому пациенту. Об этом сообщается в Telegram-канале главного управления МВД России по региону.

Установлено, что между имеющими инвалидность мужчинами в реабилитационном центре возник бытовой конфликт, в ходе которого один нанес другому несколько ударов ножом в область груди и живота.

"В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Потерпевший 53-летний мужчина с проникающими ножевыми ранениями был доставлен в больницу Красноармейского района Волгограда. Отмечается, что подозреваемый 55-летний мужчина ранее был судим, но не уточняется, за совершение какого преступления.