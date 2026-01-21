Geo TV: число жертв пожара в ТЦ в Пакистане увеличилось до 60
Редакция сайта ТАСС
13:06
ИСЛАМАБАД, 21 января. /ТАСС/. Число погибших в результате пожара в торговом центре Gul Plaza в городе Карачи на юге Пакистана увеличилось до 60. Об этом сообщил телеканал Geo TV со ссылкой на местные власти.
По их информации, в среду спасатели при разборе завалов обнаружили в одном из магазинов торгового комплекса 30 тел погибших.
В понедельник газета The Express Tribune со ссылкой на спасателей сообщала о 26 погибших при пожаре в ТЦ.