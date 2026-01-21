Офицер ВСУ имитировал расстрел подчиненных за отказ удалить видео с угрозами

Замкомандира одного из батальонов Вооруженных сил Украины в Сумской области избил солдат шлемом, расстрелял мобильный телефон и выстрелил в стопу одного из военных

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Замкомандира одного из батальонов ВСУ в Сумской области имитировал расстрел военнослужащих за отказ удалить видео, где он угрожал солдатам. Об этом сообщило Государственное бюро расследований Украины.

По его данным, офицер систематически издевался над подчиненными. Так, двое военнослужащих записали на мобильный телефон разговор с командиром, во время которого тот угрожал им расстрелом в случае отказа выполнять его указания, а само видео позже было опубликовано в соцсети. "Чтобы заставить их удалить видео и публично извиниться, он выстроил двух пострадавших, достал табельный пистолет и произвел пять выстрелов под ноги и над головами военных, имитируя расстрел", - говорится в сообщении на сайте ГБР.

В бюро добавили, что замкомандира избил вдобавок солдат шлемом, затем расстрелял мобильный телефон и прицельно выстрелил в стопу одного из военных.

Сейчас офицер находится в СИЗО, ему грозит до 12 лет лишения свободы.