В Татарстане подросток отдал мошенникам 38 млн рублей

По словам оперуполномоченного по особо важным делам УБК МВД по республике Радиса Юсупова, это самый крупный случай мошенничества против ребенка в регионе

КАЗАНЬ, 21 января. /ТАСС/. В Татарстане мошенники выманили у подростка 38 млн рублей, принадлежащих его родителям. Это самый крупный случай мошенничества в отношении ребенка в республике, сообщил оперуполномоченный по особо важным делам УБК МВД по Татарстану Радис Юсупов.

"Самый крупный факт мошенничества [в отношении ребенка] в Татарстане произошел в декабре прошлого года - ущерб составил 38 млн. Мошенники на протяжении нескольких дней обманывали подростка, который в итоге предоставил им денежные средства своих родителей", - рассказал он на пресс-конференции, посвященной мерам противодействия распространенным схемам мошенничества.

Юсупов уточнил, всего за 2025 год от телефонного мошенничества в Татарстане пострадали более 11 тыс. человек, из них 131 - несовершеннолетние. По его словам, существуют три основные схемы, которые сейчас используют мошенники для обмана детей. Первая - обещание выигрыша или покупки игровой валюты через соцсети с целью получения доступа к банковской карте родителей. Вторая - под предлогом несанкционированного доступа к карте или учетной записи на госуслугах с просьбой восстановить доступ через родительский телефон и онлайн-банк.

Третья, самая изощренная, начинается с общения в соцсетях под видом сверстника для сбора личных данных и геолокации ребенка, после чего следуют звонки от якобы сотрудников правоохранительных органов, которые запугивают подростка и принуждают передать деньги или банковские карты под предлогом "проверки".