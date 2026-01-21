Вынесенный 20 лет назад приговор за убийство заммэра Новосибирска отменили

Судебная коллегия по уголовным делам ВС России пришла к выводу о том, что приговор и кассационное определение подлежат отмене ввиду новых обстоятельств

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Верховный суд России отменил вынесенный 20 лет назад приговор бывшему военнослужащему Александру Каталицкому, обвинявшемуся в убийстве заместителя мэра Новосибирска Игоря Белякова. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда.

Новосибирский областной суд в 2006 году приговорил Каталицкого к 14 годам лишения свободы по обвинению в совершении убийства по найму заместителя мэра Новосибирска. Вторая, кассационная инстанция (апелляционные инстанции по уголовным делам были введены в России с 2013 года - прим. ТАСС) оставила итоговый судебный акт без изменения.

"После вступления приговора в законную силу появились сведения о совершении преступления иными лицами и возможной непричастности к нему осужденного, что стало основанием для переоценки доказательств, положенных в основу приговора, - отметили в Верховном суде. - Судебная коллегия по уголовным делам ВС России пришла к выводу о том, что приговор и кассационное определение подлежат отмене ввиду новых обстоятельств, которые не могли быть учтены ранее и были установлены в ходе расследования, проведенного в соответствии с ч. 4 ст. 415 УПК РФ (возбуждение производства по уголовному делу в связи с новыми обстоятельствами - прим. ТАСС)".

Довод о наличии оснований для соединения в одном производстве уголовного дела в отношении Каталицкого и дела по факту убийства заместителя мэра Новосибирска признан убедительным, поэтому оно возвращено прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом, отметили в Верховном суде.

7 августа 2001 года неизвестный на одной из трасс под Новосибирском расстрелял служебную "Волгу" Белякова. Единственным фигурантом дела об убийстве стал Каталицкий, который был задержан в апреле 2005 года в Томской области. В суде он отказался от данных ранее признательных показаний и заявил, что у него алиби, которое могут подтвердить его родственники. По его словам, в день убийства он с сестрой ждал риелтора и покупателя своей комнаты и из-за этого даже пропустил юбилей родной бабушки.