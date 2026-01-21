Экс-глава "Укрэнерго" Брехт погиб от удара током

По данным издания "Экономическая правда", ЧП произошло на одной из подстанций компании

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Бывший и.о. председателя правления украинской национальной компании "Укрэнерго" Алексей Брехт погиб от удара током. Об этом сообщило украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на источники.

По его информации, ЧП произошло на одной из подстанций компании.

Позже информацию Брехта подтвердили в Минэнерго Украины и энергетическом холдинге ДТЭК, но не назвали конкретную причину смерти.

Брехт исполнял обязанности председателя правления "Укрэнерго" с 5 сентября 2024 года до 30 июня 2025 года - после увольнения Владимира Кудрицкого. До этого он проработал в компании 23 года. В последнее время был членом правления и отвечал за эксплуатацию и развитие сети систем передачи.