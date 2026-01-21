В Нижегородской области в ДТП погиб человек

Еще один пострадал

Редакция сайта ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 января. /ТАСС/. Автомобиль с сотрудниками Тоншаевской районной больницы попал в ДТП в Нижегородской области. Водитель погиб, а медсестра госпитализирована с множественными травмами, сообщили в Гострудинспекции региона.

Авария произошла на трассе Нижний Новгород - Шахунья - Киров. Столкнулись два легковых автомобиля. "В одном из автомобилей находился 58-летний водитель и 59-летняя медсестра ГБУЗ НО "Тоншаевская ЦРБ". Водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, а медсестра госпитализирована с множественными травмами", - говорится в сообщении.

В инспекции отметили, что автомобиль направили в командировку в Нижний Новгород. "В силу действующего трудового законодательства Российской Федерации, Гострудинспекцией инициировано расследование несчастного случая на производстве с целью установления всех обстоятельств и причин, предшествующих ему", - сообщил главный государственный инспектор труда в регионе Илья Мошес.