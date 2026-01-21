Советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев не признал вину

Мужчину обвиняют в мошенничестве и создании преступного сообщества

Редакция сайта ТАСС

ОРЕЛ, 21 января. /ТАСС/. Советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев, являющийся фигурантом уголовных дел о мошенничестве и создании преступного сообщества, не признает вину. Об этом он заявил в ходе первого судебного заседания, которое состоялось в Советском районном суде Орла.

"Нет, вину не признаю в полном объеме. <...> Я в полном объеме не согласен с обвинением", - сказал Лежнев.

В ходе судебного заседания еще два фигуранта дела Александр Лежнев и экс-замглавы департамента здравоохранения Орловской области Светлана Жирова заявили, что в полном объеме не признают себя виновными. В зависимости от роли и степени участия десять фигурантов дела, включая советника главы Орловской области, обвиняются по ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества и участие в нем), п. "а", "в" ч. 2 ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 1, 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, полученных преступным путем).

Как считает следствие, Лежнев с ноября 2018 года по декабрь 2022-го, будучи советником главы региона, создал преступное сообщество, состоящее из двух функционально и территориально обособленных организованных групп, для хищения бюджетных средств при строительстве мостов и на закупках медоборудования, в последующем руководя и координируя их деятельность. С октября 2019-го по январь 2021 года Лежнев, его брат Александр Лежнев, учредитель и гендиректор подрядной организации "Ремспецмост" Александр Молчанов и Евгений Подрезов, а также житель Белгородской области Артем Бурцев похитили деньги, выделенные на реконструкцию мостов в Орле и Ливенском районе. 76 млн рублей бюджетных средств были обналичены через фирмы-однодневки и подконтрольные юридические лица, в результате незаконных действий бюджетам Орловской области и города Орла причинен ущерб на указанную сумму, работы на объектах длительное время не велись.

Как ранее сообщали в пресс-службе прокуратуры региона, в преступную схему по хищению бюджетных средств при закупках медоборудования были вовлечены Александр Лежнев, два работника системы здравоохранения региона и шестеро предпринимателей-поставщиков. Сообщники вносили в сметную документацию заведомо ложные сведения, завышая стоимость оборудования, всего с ноября 2018 года по декабрь 2022-го было похищено более 278 млн рублей. В результате этих действий также были созданы условия, запрещенные антимонопольным законодательством и ограничивающие конкуренцию на рынке медоборудования, а обвиняемые извлекли доход в сумме не менее 800 млн рублей.

Следствие также считает, что с марта 2019 года по сентябрь 2021-го Сергей Лежнев по предварительному сговору со знакомым ввел в заблуждение ряд коммерческих организаций о необходимости оказания благотворительной помощи для развития инфраструктуры и благоустройства региона. Более 21 млн рублей из перечисленных бизнесменами средств было похищено, а полученные средства распределены между соучастниками. Кроме того, Лежневу предъявлено обвинение в мошенничестве при предоставлении заведомо недостоверных сведений о своих служебных командировках. По данным следствия, с октября 2023 года по май 2024-го ему было необоснованно начислено свыше 50 тыс. рублей в виде выплат суточных и денежного вознаграждения.