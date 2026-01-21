"Страна": в Кривом Роге жители вновь митингуют из-за отсутствия света

Некоторые участники акции говорят, что света в домах нет уже четвертые сутки

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Жители украинского Кривого Рога второй день подряд вышли на митинг и перекрыли дороги из-за отсутствия в домах электроэнергии. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

Некоторые участники акции говорят, что света в домах нет уже четвертые сутки, причем ни на одну горячую линию по вопросам электроэнергии дозвониться невозможно.

Накануне, а также 17 января жители одного из микрорайонов города уже выходили на митинг и перекрывали дорогу, протестуя против отключения света.

Во всех регионах Украины ежедневно вводят многочасовые графики отключения света. В случае возникновения перегрузки сети применяются аварийные отключения для балансировки, их продолжительность не ограничена. Самая сложная ситуация сложилась в Киеве, где, как рассказали ТАСС очевидцы, электричество может появляться на два-три часа в сутки. В стране введен режим чрезвычайной ситуации в энергетике.