Мосгорсуд еще на три месяца продлил срок ареста фигурантам дела Тимура Иванова

Судебные заседания прошли в закрытом режиме

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Мосгорсуд на три месяца продлил срок содержания под стражей бизнесменам Сергею Бородину и Александру Фомину - фигурантам уголовного дела бывшего замминистра обороны Тимура Иванова о крупной взятке. Об этом ТАСС сообщил один из участников процесса.

Читайте также Имущество в доход государства. Суд частично удовлетворил иск ГП к Тимуру Иванову

Мосгорсуд накануне удовлетворил аналогичное ходатайство в отношении самого Тимура Иванова. "Московский городской суд удовлетворил ходатайства следствия о продлении срока ареста Фомину и Бородину еще на три месяца", - сказал собеседник агентства.

По его словам, судебные заседания прошли в закрытом режиме.

Ранее оба фигуранта дали признательные показания и сотрудничают со Следственным комитетом. По версии следствия, Фомин, находясь с Ивановым в доверительных отношениях, оказал ему услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией зданий. Кроме этого, Фомин и другие лица способствовали получению Ивановым взятки в особо крупном размере в виде незаконного оказания услуг имущественного характера.

В ходе предварительного следствия установлено, что Иванов, другие фигуранты и неустановленные лица с 24 октября 2018 года по 31 декабря 2023-го получили от соучредителя ООО "Олимпситистрой" Фомина и иных неустановленных представителей этой коммерческой организации и неустановленных представителей ООО "Оборонспецстрой" взятку в особо крупном размере в виде незаконного оказания им услуг имущественного характера.