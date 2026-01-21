Blick: в одном из отелей Давоса произошел пожар
ЖЕНЕВА, 21 января. /ТАСС/. Пожар произошел в отеле Turmhotel Viktoria в Давосе, где проходит очередная сессия Всемирного экономического форума (ВЭФ), сообщила газета Blick.
По информации очевидцев, на место прибыли шесть пожарных машин и большое количество полиции. Как сообщили сотрудники отеля, огонь вспыхнул в небольшом шале рядом с отелем. По данным газеты, сведений о пострадавших нет. Отмечается, что люди были эвакуированы, а полиция оградила территорию. Издание Südostschweiz сообщает, что пожарные уже уезжают.
Turmhotel Viktoria расположен всего в пяти минутах езды от отеля AlpenGold, в котором, по данным СМИ, ночует президент США Дональд Трамп.