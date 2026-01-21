В Дагестане задержали двух юношей за стрельбу в работника кафе

Пострадавшего госпитализировали с ранением лица

МАХАЧКАЛА, 22 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали двух жителей Махачкалы за стрельбу из травматических пистолетов в работника кафе. Пострадавший госпитализирован с ранением лица, сообщает МВД Дагестана.

"Сотрудники управления уголовного розыска МВД по Республике Дагестан установили двух жителей Махачкалы 17 и 18 лет, которые из травматических пистолетов несколько раз выстрелили в 21-летнего жителя Кизилюртовского района. В результате последний с ранением в область лица госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении.

По версии МВД Дагестана, подозреваемые рассказали, что вместе с друзьями, возвращаясь из компьютерного клуба, решили перекусить. Они заказали в кафе еду, но для полной оплаты счета денег им не хватило. Кассир потребовал расплатиться полностью.

Произошла драка, в ходе которой один из подозреваемых выстрелил из оружия в землю, после чего молодые люди скрылись с места.

Работник кафе, оскорбленный ими ранее, предложил встретиться еще раз и, по словам задержанных, первым вытащил оружие. Решив его припугнуть, юноши начали стрелять, одна из пуль попала в лицо работника кафе. Спустя короткое время стрелки были задержаны, а оружие изъято.