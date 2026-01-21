На Камчатке осудили трех человек за аварию вахтовки с туристами

Автомобиль опрокинулся во время переправы через реку

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 января. /ТАСС/. Трое жителей Камчатки оштрафованы за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности в туристической сфере, в результате которых высокопроходимый автомобиль с 19 пассажирами опрокинулся в реку. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Суд установил, что 44-летняя подсудимая и ее 59-летний соучастник, не имея каких-либо разрешительных документов на оказание туристских услуг, разместили объявление об организации экскурсии к вулкану Толбачик, а после наняли 60-летнего водителя. Они разработали программу пребывания туристов, определили маршрут, подыскали транспорт для перевозки. Им было известно, что поход организован незаконно, автомобиль не прошел технический осмотр, а у водителя отсутствовало разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров.

"В августе 2024 года автомобиль с туристической группой из 19 человек во время переправы через реку Студеная опрокинулся. Потерпевшие получили различные травмы, им причинен моральный вред. Осужденной назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей, соучастникам по 320 тыс. рублей. Им запрещено заниматься туристической деятельностью на срок три года", - сообщает ведомство.

Уточняется, что грузовой автомобиль, использовавшийся при совершении преступления, конфискован и обращен в доход государства.