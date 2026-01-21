Приставы приступили к аресту имущества экс-бенефициара группы "Домодедово"

Всего на Дмитрия Каменщика открыли девять исполнительных производств

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Судебные приставы открыли в отношении бывшего бенефициара группы "Домодедово" Дмитрия Каменщика девять исполнительных производств, в том числе связанные с арестом имущества. Это следует из судебных и других материалов, с которыми ознакомился ТАСС.

Так, материалы поступили приставам из Арбитражного суда Московской области и Домодедовского суда. На их основании открыты девять исполнительных производств. Они в том числе касаются наложения ареста на имущество, обеспечительных мер неимущественного характера, взысканий имущественного характера в пользу физических и юридических лиц, а также иных видов исполнения неимущественного характера.

Ранее Генпрокуратура подала иск к 32 структурам, связанным с аэропортом, а также к бывшему владельцу холдинга Дмитрию Каменщику и председателю совета директоров Валерию Когану. Претензии были связаны с переходом компаний группы "Домодедово" под иностранное влияние. Летом 2025 года Арбитражный суд Московской области обратил аэропорт в доход государства.